التربية تصدر قرار بشان طلبة السادس الاعدادي غير القادرين على اداء امتحانات الدور الاول

2020/08/26 | 18:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، السماح لطلبة السادس الاعدادي (بكافة فروعه) من الذين لايتمكنون من اداء امتحانات الدور الاول للعام الدارسي الحالي 2019/2020 بالاشتراك في امتحانات الدور الثاني ( ويعد لهم دوراً اول ) .

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