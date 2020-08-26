لاعبو شباب الأندية يتظاهرون امام مقر وزارة الشباب والرياضة

2020/08/26 | 18:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

نظم العشرات من لاعبي فئة الشباب في الأندية العراقية، تظاهرة امام مقر وزارة الشباب والرياضة احتجاجاً على قرارات الهيئة التطبيعية.

وقال مراسل /المعلومة/ إن العشرات من لاعبي الاندية فئة الشباب، نظموا تظاهرة على الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة امام مقر وزارة الشباب والرياضة وسط بغداد.

وأوضح أن اللاعبين يرون ان الهيئة التطبيعية “قتلت” جيلاً كاملاً بمنع تولد 2002 من اللعب بدوري الشباب على عكس تعليمات الاتحاد الاسيوي الذي يسمح لهم بذلك.

يذكر ان الهيئة التطبيعية لم تسمح للاعبين من فئة تولد 2002 باللعب في دوري الشباب.



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