صحيفة عبرية: الكاظمي يرسل اشارات ايجابية تجاه

2020/08/26 | 18:32 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة أكدت صحيفة عبرية ، اليوم الاربعاء ، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرسل إشارات إيجابية تجاه الكيان الصهيوني عبر تأكيده أنه "لن يواجه مشكلة في تحسين العلاقات مع تل أبيب".وأوردت "يديعوت أحرونوت" مقالا للخبيرة الإسرائيلية في الشؤون العربية "سمدار بيري"، ذكرت فيه أن الكاظمي مؤيد لقرار الإمارات بتوقيع اتفاق لتطبيع …

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