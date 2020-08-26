بالوثيقة.. التربية تتخذ قراراً يتعلق بامتحانات السادس الإعدادي

2020/08/26 | 18:32 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه قررت وزارة التربية، الأربعاء، السماح لطلبة السادس الاعدادي بجميع فروعه من الذين لا يتمكنون من اداء امتحانات الدور الاول للعام الدراسي الحالي بالاشتراك في امتحانات الدور الثاني، ويعد لهم دوراً أول.

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