باقة فيسبوكية عطرة - إلى تجار الدين المسيحي في مؤتمر- المعرة -- على جدار الثورة رقم :: 293 - جريس الهامس

2020/08/26 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس باقة فيسبوكية -إلى تجارالدين المسيحي في مؤتمر المعرة شمال دمشق- على جدار الثورة رقم : 293 منذ عام عقدمؤتمربطاركة سورية برئاسة السفير البابوي بدمشق - في بطركية السريان الأرثوذوكس في ( معرة صيدنايا )- 30 كم شمال دمشق والقريبة من مسلخ الأسد النازي الذي إغتيل فيه آلاف الشبان السوريين الوطنيين الأبرياءتحت التعذيب ودون أية محاكمة ..ولاغرابة في موقف البابوية من النظام النازي الأسدي المعادي لأبسط ......





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