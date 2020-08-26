الاقليم يتخذ اجراءاً صارماً بشأن الامتحانات مطلع ايلول المقبل

2020/08/26 | 18:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} اصدرت وزارة النقل والاتصالات في اقليم كردستان، الاربعاء، قراراً صارماً بشأن الانترنيت خلال امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي والمقرر في الاول من ايلول المقبل.





وذكرت الوزارة في بيان، انه بناءً على طلب من وزارة التربية في اقليم كردستان، تقرر قطع خدمة الانترنت في عموم الاقليم خلال فترة اداء الطلاب لامتحانات الدور الثاني".

واضافت، ان قطع الانترنت سيكون بدءً من يوم 2020/9/1 وحتى يوم 2020/9/10 وبواقع 4 ساعات يوميا، مبينة ان القطع سيكون من الساعة الـ 6 صباحا وحتى الـ 10.

واشارت الوزارة، الى" انها وافقت على طلب وزارة التربية في قطع الانترنت، والذي يأتي لتقليل حالات الغش بين الطلبة الممتحنين".

وفاء الفتلاوي

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