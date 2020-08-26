الناتو يعلن استعداده لتلبية متطلبات العراق وفق محددات مهمة البعثة

2020/08/26 | 18:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت رئيسة بعثة حلف الناتو في العراق، اللواء جيني كارنيان، الاربعاء، استعدادها لتلبية متطلبات الجهات العراقية وفق محددات مهمة البعثة.جاء ذلك خلال استقبال مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي بمكتبه في بغداد، اليوم الأربعاء، كارنيان والوفد المرافق لها.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" اللقاء استعراض دور بعثة الناتو في العراق، الذي بدأ عام 2018، وماقدّمته خلال عملها في العراق". وأكد الأعرجي خلال اللقاء" حرص الحكومة العراقية على استمرار عمل البعثة في العراق، وأهمية النتائج المتحققة لدعم كامل المنظومة الأمنية العراقية، للأستفادة من الخبرات الدولية، وبناء القدرات والتدريب، الى جانب تطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية ".من جانبها أعربت رئيسة البعثة عن" استعدادها لتلبية متطلبات الجهات العراقية، وفق محددات مهمة البعثة التي تحرص بكل جهدها على دعم العراق في جميع المجالات". فيما اشارت جيني، الى أن" بعثة حلف الناتو التي تقف خلفها ثلاثون دولة، قررت بالإجماع دعم العراق في المجالات التي حددتها الحكومة العراقية، وأنها ماضية في هذا الدعم". وفي ختام اللقاء أشار الأعرجي الى" نية مستشارية الأمن الوطني عقد اجتماع يضم جميع ممثلي المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية مع بعثة الناتو، للخروج بورقة رسمية تتضمن المتطلبات التي ستقدّمها البعثة".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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