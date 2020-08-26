نائب كردي يدعو بغداد إلى التدخل لمعرفة مصير

2020/08/26 | 18:41 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه طالب النائب عن كتلة المستقبل الكردية غالب محمد، الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لمعرفة مصير "المحتجين المغيبين" في محافظة دهوك.وقال النائب الكردي ان أهالي "المحتجين والمخطوفين، لا يعرفون مصير ذويهم الى الآن"، حيث ان أغلبهم هم من حملة الشهادات العليا، وعدد من المعلمين والاساتذة والجامعيين.واضاف ان دهوك ما زالت تعاني من …

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