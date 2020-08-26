الرئاسة السورية تكشف مضمون رسالة الكاظمي إلى الأسد

2020/08/26 | 18:41 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه قالت الرئاسة السورية إن الرسالة التي تسلمها الرئيس بشار الاسد من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.كما اشارت الرئاسة السورية الى ان الرسالة العراقية التي بعثت بواسطة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، تناولت استمرار التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، …

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