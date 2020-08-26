التطبيع مع إسرائيل.. مسؤول أميركي كبير: كل بلد له جدول زمني خاص به

2020/08/26 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أميركي كبير يرافق وزير الخارجية، مايك بومبيو، في جولته العربية، الأربعاء، إن المنطقة ترى في الاتفاق الإماراتي- الإسرائيلي كل الأسباب الجيدة للتطبيع مع إسرائيل وخاصة دول الخليج.

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