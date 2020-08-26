عضو بالامن النيابية يحدد

2020/08/26 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادحدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاربعاء (26 آب 2020)، ثغرة في الجدار الامني العراقي خلقها السفر للخارج.وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "وفق القانون يمنع سفر اي موظف حكومي سواء كان مدنيا او عسكريا لخارج البلاد لاي سبب كان الا من خلال موافقة دائرته الرسمية ويكون هناك تشديد بالنسبة للعسكريين بمختلف عناونيهم وهذا اطار معمول به ليس في العراق بل اغلب دول العالم".واضاف العزاوي، ان "الملاحظ بان نسبة الالتزام بضوابط اخذ الموافقات وخاصة للعناصر العسكرية محدودة جدا وهذا يمثل ثغرة في الجدار الامني العراقي لان ذهاب اي ضابط او منتسب خارج البلاد دون موافقة دائرته او علمها خطأ فادح ويجب ان يكون الحساب عسير جدا لانه ربما يستغل هذا المنتسب او الضابط من قبل دول معادية للبلد في اتجاهات مختلفة".واشار العزاوي الى "ضرورة تطبيق معايير مشددة لملف سفر منتسبي القوات الامنية وضباطها الى خارج البلاد من خلال ان تكون مرهونة حصريا بموافقات رسمية لدوائرهم ومحاسبة من يخالفون هذه الضوابط باجراءت مشددة".

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