الدراجي ينتقد تأخر الحكومة بتقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي لمعالجة الازمة المالية

2020/08/26 | 18:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/انتقد النائب محمد صاحب الدراجي، تأخر الحكومة بتقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي لمعالجة الأزمة المالية.وقال الدراجي في تصريح صحفي:" عندما وافقنا على ان تقترض الحكومة كان هناك شرط تم إدراجه في المادة 7 من قانون الاقتراض، هو ان يتم تقديم ورقة للإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة خلال ٦٠ يوما ".



واضاف :" ان المدة انقضت ولم نستلم الورقة البيضاء ولا السوداء...



هذه مخالفة صريحة للقانون وازدراء للتشريعات "، مطالبا المكلف بهذا الملف :" بعدم احراج الحكومة ، فاما ان يقدم خطة اصلاح اقتصادي ومالي كما وعد ، واما ان يعتذر عن المهمة"./ انتهى7

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