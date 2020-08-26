تربية ميسان ترفع نسبة دوام موظفيها الى ٥٠ بالمائة

2020/08/26 | 18:51 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / اعلنت مديرية تربية ميسان عن رفع نسبة دوام موظفيها الى ٥٠% بدلا من ٢٥% وذلك من اجل تقديم خدماتها باسرع وقت واقل جهد للمواطن.وأوضح مدير قسم الادارة والتجهيزات في المديرية "احمد مزعل" ان" المراجعة للمديرية وضع لها جدول خاص من قبل الادارة ، خاصة بالمدرسين والمعلمين والموظفين ، اما المواطنون فلهم الحق بالمراجعة طوال الاسبوع"./انتهى

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