البصرة تقرر غدا الخميس عطلة رسمية لمناسبة ذكرى استشهاد الامام العباس( ع )

2020/08/26 | 18:51 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اعلن ديوان محافظة البصرة، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الخميس ، الذي يصادف السابع من محرم الحرام ١٤٤٢ ذكرى استشهاد الامام العباس عليه السلام.وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " تأتي العطلة ضمن قانون العطل الرسمية التي اقره مجلس محافظة البصرة سابقا".وتقدم ديوان محافظة البصرة بالتعازي للامة الاسلامية والشعب العراقي بالمناسبة، داعيا الزوار الى اقامة الطقوس الدينية وفق تعليمات الوقاية الصحية ./انتهى

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