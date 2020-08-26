بالوثيقة .. التربية تسمح لطلبة السادس الاعدادي الاشتراك بالدور الثاني واعتباره امتحان اول

2020/08/26 | 18:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وزارة التربية تقرر السماح لطلبة السادس الاعدادي (بكافة فروعه) من الذين لايتمكنون من اداء امتحانات الدور الاول للعام الدارسي الحالي 2019/2020 بالاشتراك في امتحانات الدور الثاني ( ويعد لهم دوراً اول ) .

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