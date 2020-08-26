ملك البحرين يؤكد لبومبيو ضرورة قيام دولة فلسطينية لتحقيق السلام

2020/08/26 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنامة,-أ ف ب) – أكّد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المنامة الأربعاء التزام بلاده بمبادرة السلام العربية التي تنصّ على قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات.ويشكّل الموقف البحريني رفضا ضمنيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في وقت قريب.لكن الملك أشاد في الوقت نفسه بجهود […]

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