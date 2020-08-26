الوائلي: عدم السماح بدخول الأشخاص غير المخولين إلى المنافذ

2020/08/26 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، اليوم الأربعاء، على أهمية عدم دخول الأشخاص غير المخولين والذين لا يحملون الصفة الرسمية إلى المنافذ الحدودية.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوائلي استقبل في مكتبه عددا من المخلّصين الكمركيين المرخصين الذين يمارسون عملهم في التخليص الكمركي بالمنافذ الحدودية".

وأضاف البيان، أن "الوائلي استمع إلى المشاكل التي تواجه عملهم مؤكدا حرص الهيأة على خلق بيئة نموذجية لعمل التاجر العراقي وتشجيع عمل القطاع الخاص والدور الكبير لهم في توفير المستلزمات المعيشية للمواطنين".

وشدد الوائلي بحسب البيان على "أهمية تطبيق توجيهات السيد رئيس الوزراء في عدم دخول الأشخاص غير المخولين والذين لا يحملون الصفة الرسمية إلى المنافذ الحدودية وإعطاء فرصة العمل للأشخاص المخولين والمسجلين بشكل رسمي، وتم التواصل هاتفياً من قبل رئيس هيأة المنافذ بمدير عام هيأة الكمارك للوصول إلى الحلول المناسبة وتذليل العقبات التي تواجه هذه الشريحة"، واعدا إياهم بتبني طروحاتهم وعرضها في مجلس الهيأة لتذليلها على وفق الضوابط والتعليمات.

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