تشغل 14 ألف عامل..قرب توقيع عقد لإنشاء مدينة الحبانية الجديدة في الانبار

2020/08/26 | 19:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

أعلن قائممقام قضاء الحبانية علي داود الدليمي، الاربعاء، قرب توقيع عقد انشاء اول مدينة متكاملة من قبل شركة كورية شرق مدينة الرمادي .

وقال الدليمي لـ/ المعلومة/ إن “حكومة الانبار المحلية ابدت موافقتها على توقيع عقد انشاء المدينة الجديدة التصميم النهائي لمدينة الحبانية شرقي مدينة الرمادي، من قبل شركة تراك الكورية”، موضحا أن “المشروع يعد من اكبر المشاريع الاستثمارية في المحافظة ويستغرق انجازه بحدود 11 عام موزعة على خمس مراحل”.

واضاف ان “وفدا من الشركة الكورية زار قبل الازمة الصحية الانبار والتقى مع محافظها علي فرحان الدليمي لمناقشة الية تنفيذ العقد الذي يضمن تشغيل نحو 30 الف من العاطلين عن العمل”.

وتابع أن “المشروع يضمن ايضا تشغيل مئات الشركات الاستثمارية المحلية كونه يعد من المشاريع العملاقة”، موضحا انه ” يضم 14 الف وحدة سكنية قسم منها بناء واطئ الكلفة وبناء مجمع صناعي فضلا عن انشاء مدن صناعية ورياضية وصحية وترفيهية وسكنية”.

ولفت الى أن “المرحلة الاولى ستشمل اكمال البنى التحتية منها شبكة المياه والكهرباء والمدارس وشبكة الطرق وربطها بطريق الخط الدولي السريع الرابط بين بغداد وغربي الانبار”.



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