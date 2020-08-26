الرشيد يطلق سلفة الزواج لموظفي دوائر الدولة

2020/08/26 | 19:11 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلن مصرف الرشيد، الاربعاء، اطلاق سلفة الزواج لموظفي دوائر الدولة.





وذكر اعلام المصرف في بيان مقتضب، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه" قرر اطلاق سلفة الزواج لموظفي دوائر الدولة".

وفاء الفتلاوي

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