مصرف الرشيد يطلق سلفة الزواج لموظفي دوائر الدولة

2020/08/26 | 19:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن مصرف الرشيد اليوم الاربعاء ، اطلاق سلفة الزواج لموظفي دوائر الدولة من غير شرط التوطين” .

وبين المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ان السيد المدير العام وجه بالاستجابة الفورية لمطالب موظفي دوائر الدولة باطلاق سلفة الزواج “.

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