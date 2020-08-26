شاهد لحظة وقوع اشتباك مسلح بين عشيرتين وشرطة ميسان

2020/08/26 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

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في مشهد اعتاد عليه العراقيون، اندلع نزاع عشائري بين عشيرتين في محافظة ميسان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، لم تعرف أسبابه لغاية الآن، وفي حين تدخلت الشرطة لفض النزاع واجهتها إحدى العشائر بوابل من الرصاص حتى بات مشهد المدينة وكأنه حرب شوارع.

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