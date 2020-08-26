محافظ صلاح الدين يدعو إلى اعتماد استراتيجية تعبوية لضمان أمن قضاء الدجيل

2020/08/26 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

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مع استمرار جهود محاربة تنظيم داعش والتصدي لخروقاته المستمرة، دعا محافظ صلاح الدين عمار جبر، إلى مراجعة عاجلة للاستراتيجيات لإعادة نشر القوات الأمنية وتعزيز امكانياتها لمنع الهجمات الإرهابية.

وقرر محافظ صلاح الدين خلال ترؤسه اجتماعا أمنيا في قضاء الدجيل، تعزيز القوات الأمنية بمنطقة شيخ ابراهيم بأبراج مراقبة وقناصات وكاميرات حرارية، واعتماد استراتيجية تعبوية بعيدة عن التأثير السياسي لمنع استغلال سور بغداد في استهداف الاستقرار جنوبي المحافظة، مشيرا إلى أن أمن قضاء الدجيل واستقرار اهله خط أحمر.

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