2020/08/26 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن إتلاف مواد محجوزة مخالفة لضوابط الاستيراد في مطار بغداد الدولي.

الهيئة أكدت في بيان إتلاف مواد غذائية محجوزة من قبل المحجر الزراعي لمخالفتها ضوابط الاستيراد ومنع دخولها إلى العراق، مبينة أن عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض من ممثل هيئة المنافذ الحدودية والاستخبارات والجمرك المدني وشرطة الجمارك، كون المواد تجاوزت مدتها القانونية بإعادتها وتم إتلافها وفق محضر أصولي من الجهات المختصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة المنافذ تعلن إتلاف مواد مخالفة للضوابط في مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة المنافذ تعلن إتلاف مواد مخالفة للضوابط في مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).