2020/08/26 | 19:20 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه كشف مصدر مطلع عن ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيحضر اجتماعا الليلة بمنزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بحضور عدد من الكتل.وقال المصدر ان الاجتماع سيناقش نتائج زيارة الكاظمي الاخيرة الى واشنطن، والاتفاقات التي عقدت هناك، لا سيما فيما يتعلق بالتواجد الاجنبي والأميركي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منزل العامري يحتضن اجتماعاً بحضور الكاظمي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منزل العامري يحتضن اجتماعاً بحضور الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).