نصيف: زيارة الكاظمي لواشنطن لم تحقق رغبة الكتل بانسحاب القوات الأميركية

2020/08/26 | 19:20 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه قالت النائب عالية نصيف ان زيارة الكاظمي الى واشنطن لم تحقق ما كانت تصبو إليه الكتل السياسية بانسحاب القوات الاميركية من البلاد.ولفتت نصيف الى ان رئيس الحكومة لم يناقش بشكل جدي ملف خروج تلك القوات خلال الزيارة، فيما اشارت الى ان قوى سياسية عدة، فرضت على الكاظمي قبل الزيارة فتح حوار …

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