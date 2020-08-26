الزاملي يرد على حديث عن وجود سفارة اسرائيلية بالمنطقة الخضراء ويبرر موقف رافضي التطبيع

2020/08/26 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

نفى القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي انباء وجود سفارة إسرائيلية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما لم يستبعد دخول إسرائيليين إلى العراق بجوازات أخرى.

وقال حاكم الزاملي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم): "لن تكون هناك سفارة إسرائيلية في العراق، ولن يسمح بإقامتها ولا صحة لما يقال إنها موجودة في المنطقة الخضراء".

وأضاف الزاملي، أن "موقف العراق الرافض للتطبيع مع إسرائيل يفسر محاولات اثارة الفتن والمشاكل واضعاف الجيش العراقي بأدوات خارجية"، مشيرا إلى أنه لا معلومات عن "لقاءات لوفود او أشخاص اسرائيليين في العراق، لكنهم قد يدخلون بجوازات أخرى، وهذا لا نستبعده".

واعتبر زعيم تحالف عراقيون، عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، اعلان اسرائيل فتح سفارة افتراضية في العراق، خطوة’’ استفزازية’’.

وكتب الحكيم، في تغريدة له على حسابه في ’’تويتر’’، "نستنكر المحاولات الاعلامية الاستفزازية للكيان الصهيوني، في اعلانه افتتاح سفارة افتراضية في العراق، مؤكدين موقفنا الثابت والمبدئي كما هو موقف العراق شعبا وحكومة من قضية القدس العادلة والشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة كامل حقوقه ".

وكان المتحدث العربي باسم الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية، قد أعلن في وقت سابق "فتح بلاده سفارة افتراضية في العراق تمثل الشعب العراقي"، بحسب قوله، الامر الذي اثار ردود افعال شعبية وسياسية واسعة رفضا لهذه الاعلان الذي وصوفوه "الاستفزازي".

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