ملا طلال : القانون العراقي يمنع اقامة علاقات مع اسرائبل/ موسع

2020/08/26 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قال احمد ملا طلال ، المتحدث الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء :" ان علاقات بعض الدول مع اسرائيل شأن داخلي "، مؤكدا :"ان القانون العراقي يمنع اقامة علاقات مع اسرائبل.وقال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان : رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قدم الشكر والعرفان خلال جلسة مجلس الوزراء للمرجعية العليا بناء على ما لمسه من تأثير لتوجيهاتها بخصوص إجراء مراسم عاشوراء.واضاف :" ان الكاظمي زار مدينة الكاظمية المقدسة ولمس تاثيراً لتوجيهات المرجعية العليا وتلمس أيضاً الإلتزام الكبير من قبل المواطنين ".وتابع ان مجلس الوزراء حث القائمين والمشاركين في الشعائر المقدسة بالاستمرار في الالتزام حفاظاً على أرواح المواطنين.وبخصوص القمة الثلاثية اوضح ملا طلال ان الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على نتائج مشاركته والتي تم فيها تبني مقترح العراق في القمة الثلاثية بتشكيل سكرتارية متابعة تعقد اجتماعاتها دورياً وستكون الرئاسة الأولى للعراق برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين.وبين ملا طلال ان : الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى واشنطن وطبيعة المباحثات التي جرت هناك خاصة فيما يخص المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي.واستمع المجلس / حسب ملا طلال/ الى عرض تفصيلي من وزير الصحة بشأن أوضاع البلد في ظل وجود جائحة كورونا وناقش موضوع امتحانات السادس الإعدادي ودرس جميع المقترحات.وخول مجلس الوزراء وزير التربية وهيأة الرأي في الوزارة باتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص امتحانات السادس الإعدادي.واعلن ملا طلال ان مجلس الوزراء الغى القرار 197 لعام 2015الخاص بتفريغ الموظفين الملتحقين للقتال ضد داعش بعد صدور قرار رقم 40 لسنة 2016 الخاص بالحشد الشعبي.وتابع ان موازنة العام المقبل اكتملت تقريبا والاولوية بالتعيين بعد اكمال درجات الحذف والاستحداث بناء على تقديرات اسعار النفط لحاملي الشهادات العليا والعقود والاجراء اليوميين.ونوه ملا طلال الى ان الحكومة تحترم راي القضاء بالقرار الولائي الخاص بتجديد عقود شركات الهاتف النقال وهو قرار ولائي لحين حسم المسالة .مؤكدا ان قرار الحكومة حول الموضوع جاء بعد دراسات معمقة.واشار الى ان القوات العسكرية الامريكية الموجودة في العراق غير قتالية والرئيس الامريكي اعلن ان سحبها سيكون خلال 3 سنوات.وشدد ملا طلال على استقلالية القرار العراقي ولاياخذ اي ضوء اخضر من اي جهة .واكد على ان الكاظمي يولي اهمية قصوى للجيش وفرض سلطته على الحدود وهيبة الدولة وهو من سيؤمن الانتخابات وسيختفي السلاح المنفلت.وذكر ملا طلال ان القمة الثلاثية في عمان هي الثالثة بعد القمة الاولى بفترة الحكومة السابقة والثانية ضمن اجتماعات دولية شاركت فيها الدول الثلاث .مبينا ان نهج الحكومة التواصل مع الاشقاء والجيران ودول العالم وفق الانفتاح المتوازن المبني على المصالح المشتركة والاصلاح الاقتصادي .وتابع ان الحكومة الحالية تتقبل النقد وعملها لفترة 100 يوم ستكون منتصف الشهر المقبل .مشيرا الى ان رئيس الوزراء يطلب من جميع المواطنين الصبر والوقت وستنجح الحكومة وفق دعم الناس لها./انتهى3

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