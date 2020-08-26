قرار جديد بشأن الامتحانات النهائية لطلبة السادس الإعدادي

2020/08/26 | 19:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة التربية، الأربعاء، السماح لطلبة السادس الإعدادي بأداء الامتحانات في موعد الدور الثاني.

وذكرت الوزارة في بيان، 26 آب/أغسطس، أن هيئة الرأي "قررت السماح لطلبة السادس الإعدادي بكافة فروعه من الذين لايتمكنون من أداء امتحانات الدور الأول للعام الدارسي الحالي 2019/2020 بالاشتراك في امتحانات الدور الثاني، على أن يعتبر امتحان دور أول".

وتواصل شريجة كبيرة من طلبة السادس الإعدادي فعاليات احتجاجية تطالب بإلغاء الامتحانات النهائية واحتساب المعدل التراكمي.

ووافقت وزارة التربية، في تموز/يوليو الماضي، على تأجيل الامتحانات النهائية لطلبة السادس الإعدادي حتى مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "لجنة التربية استضافت، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، كلاً من وزير التربية علي حميد مخلف والوكيل الفني علي الإبراهيمي ومدير عام التقويم والامتحانات نعمة حربي، لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث موعد امتحانات طلبة الصف السادس الإعدادي داخل وخارج العراق"، مشيرًا إلى "موافقة وزارة التربية على مقترح لجنة التربية بخصوص تأجيل موعد الامتحانات لطلبة الصف السادس الإعدادي إلى الأول من أيلول/سبتمبر، للطلاب في داخل العراق، وأن يؤدي طلبة الصف السادس الإعدادي خارج العراق امتحاناتهم بتاريخ 8 آب/أغسطس، فضلاً عن تحديد موعد امتحانات الخارجيين بتاريخ 8 آب/أغسطس".

ورفض وفد وزارة التربية، بحسب البيان، بشكل قاطع احتساب المعدل التراكمي للصف السادس الإعدادي، وقدم "الأسانيد القانونية التي قدمتها الوزارة، من أجل المحافظة على رصانة الشهادة العراقية الممنوحة للخريجين".

من جانبها، طالبت لجنة التربية، بـ"حماية المراكز الامتحانية وتوفير الطاقة الكهربائية من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء وكذلك اعتماد الأسئلة من المنهاج حصرًا، فضلاً عن تكثيف الدروس من خلال التلفزيون التربوي، بالإضافة إلى الأخذ بالشروط الصحية"، مشددة على ضرورة أن "لا يرتفع عدد الطلبة في القاعة الامتحانية الواحدة عن 10 طلاب مع توفير المعقمات والخدمات الأخرى".

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ماذا عن المعدل التراكمي؟

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