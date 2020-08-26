رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي عوائل شهداء جامع مصعب ابن عمير

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الأربعاء ، عوائل شهداء جامع مصعب ابن عمير واستمع إلى شكواهم بخصوص الإفراج عن المتهمين في تلك الجريمة .
وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” الية العمل القضائي في مختلف درجات المحاكم ومنها محكمة التمييز الاتحادية ونتائج ذلك ، كما أوضح السيدين رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي للحاضرين التفاصيل والإجراءات التي تتبع في المحاكمات وما موجود في الدعوى من وقائع وادلة على ضوءها صدرت القرارات .
وحضر اللقاء عضو مجلس النواب النائب عن محافظة ديالى السيد مضر الكروي.
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