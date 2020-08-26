رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي عوائل شهداء جامع مصعب ابن عمير

2020/08/26 | 19:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الأربعاء ، عوائل شهداء جامع مصعب ابن عمير واستمع إلى شكواهم بخصوص الإفراج عن المتهمين في تلك الجريمة .

وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” الية العمل القضائي في مختلف درجات المحاكم ومنها محكمة التمييز الاتحادية ونتائج ذلك ، كما أوضح السيدين رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي للحاضرين التفاصيل والإجراءات التي تتبع في المحاكمات وما موجود في الدعوى من وقائع وادلة على ضوءها صدرت القرارات .

وحضر اللقاء عضو مجلس النواب النائب عن محافظة ديالى السيد مضر الكروي.

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