خلال 3 اشهر… منطقة تنتج 95 % من عجينة “ازهار الياسمين” في العالم !

2020/08/26 | 19:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

منطقة الغربية في مصر هي قلب محصول الياسمين، وتمثل مصدر الزيوت العطرية المستخرجة منها أكثر من نصف المخزون العالمي وفقًا لأرقام التجارة الدولية.

موسم قطف بتلات الياسمين يمتد من شهر يونيو وحتى نوفمبر ويبدأ القطف من منتصف الليل وينتهي بعد ساعات قليلة من فجر كل يوم.

تفوح رائحتها على بعد كيلومترات..



حياة بعبق الياسمين في مصر#شاهد_الحرة pic.twitter.com/3fY1aRM1VM

— قناة الحرة (@alhurranews) August 25, 2020

يمكن للمزارع أن يحصد ما يصل إلى خمسة كيلوغرامات من البتلات يوميًا، ويقدر أن حوالي 1000 فدانٍ من النبتة المعطرة تُزرع في منطقة الغربية.ويتم إنتاج حوالي خمسة أطنان من معجون الياسمين من كل هذه الأزهار كل عام لكن يشكو المزارعون المصريون منذ فترة طويلة من انخفاض تكاليف الإنتاج لمنافسيهم تونس والهند مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

قرية شبرا بلولة تعطر العالم برائحة الياسمين 90% من مزارع الياسمين في مصر تتمركز في محافظة الغربية… والزيوت المستخرجة للعطور من المنطقة تشكّل أكثر من نصف المخزون العالمي.



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— فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) August 25, 2020

ويقول المزارعون إن التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا كان أكثر صعوبة بسبب انخفاض الطلب بشكل حاد.

حتى في العام الجيد، يكسب بعض جامعي الزهور أكثر قليلاً من دولارين يوميًا فقط.

لكن رغم ذلك يقول بعض المزارعون إن موسم قطف الياسمين هو وقت يستمتعون به.

وفقا لإحصاءات الاتحاد الدولي لتجارة الزيوت والعطور (IFEAT) العام 2015 فإن #مصر و #الهند هما المنتجان الرئيسيان لنحو 95% من عجينة الياسمين العطرية في العالم.



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— العين الإخبارية (@alain_4u) August 25, 2020

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