فرض حظر شامل في عمان و الزرقاء الجمعة المقبل

2020/08/26 | 19:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العضايلة:فرض حظر للتجوال في عمان و الرزقاء الجمعة المقبل

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