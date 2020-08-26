توتر شرق المتوسط.. البنتاغون يكشف لـ

2020/08/26 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، في تصريحات لقناة "الحرة"، الأربعاء، أن التدريبات التي تشارك فيها القوات الأميركية في المنطقة، لا علاقة لها على الإطلاق بالتوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

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