هبوط معظم بورصات الخليج بفعل أسهم القطاع المالي

2020/08/26 | 19:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انخفضت معظم بورصات الخليج عند الإغلاق، الأربعاء، بفعل خسائر أسهم القطاع المالي في حين خالفت البورصة السعودية الاتجاه لتغلق مرتفعة.



وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمئة وكسب سهم البنك السعودي الفرنسي 2.2 بالمئة وقفز سهم الصحراء للبتروكيماويات 4.1 بالمئة.

وعكس البنك السعودي البريطاني الاتجاه وكسب 1.6 بالمئة.

ويوم الثلاثاء أعلن البنك أنه مُني بخسائر صافية 6.87 مليار ريال (1.83 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو حزيران مقارنة مع خسارة 196 مليون ريال قبل عام.

وفي دبي، فقد المؤشر 0.7 بالمئة وهبط سهم بنك دبي الإسلامي 1.9 بالمئة بينما فقد سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة.

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة بفعل هبوط سهم أكبر بنوك البلاد بنك أبوظبي الأول 1.2 بالمئة ونزل سهم الدار العقارية 3.7 بالمئة.

وجمعت أبوظبي خمسة مليارات دولار من خلال طرح لسندات في ثلاث شرائح يوم الثلاثاء، وهي ثالث خطوة تخطوها الإمارة الخليجية الغنية بالنفط في أسواق السندات العالمية هذا العام لدعم ماليتها بعد هبوط أسعار النفط الخام.

وفي قطر، انخفض مؤشر سوق الأسهم 0.1 بالمئة بفعل هبوط سهم صناعات قطر منتج البتروكيماويات 0.9 بالمئة والبنك التجاري 0.5 بالمئة.

وارتفع سهم مصرف الريان واحدا بالمئة.



أظهرت وثيقة أن مصرف الريان باع اليوم صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن تلقى طلبات شراء تزيد عن 3.6 مليار دولار لبيع الدين.

وخارج الخليج، نزل المؤشر المصري الرئيسي 0.1 بالمئة وفقد سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ثلاثة بالمئة وخسر سهم شركة طلعت مصطفى القابضة 2.3 بالمئة.

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