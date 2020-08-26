رئيس مقاطعة كاتلونيا يبعث برسالة مؤثرة الى ليونيل ميسي

2020/08/26 | 19:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بعث كيم تورا، رئيس مقاطعة كتالونيا، رسالة وداع للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، عقب إعلان اللاعب عن رغبته في الرحيل.

وغرد تورا عبر حسابه في "تويتر" بصورة تجمعه مع ميسي، قائلا: "ستظل كاتالونيا منزلك دائما".

وأضاف تورا "شكرا جزيلا لك على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم الرائعة، لقد كنا محظوظين بما يكفي لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع أفضل لاعب في العالم".

وأتم رئيس كتالونيا "رياضي نبيل لن ننساك أبدا يا ليونيل ميسي".

و كان ميسي أرسل رسالة عبر (الفاكس) لإدارة نادي برشلونة، يعلمها فيه برغبته تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي يعطيه الحق في الرحيل بنهاية كل موسم.

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