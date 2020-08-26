خطيئة جديدة للمدى - عبدالحميد برتو

2020/08/26 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو أخشى أن تدعي جريدة المدى: إنها تتعرض لحملة ظالمة.



بينما هي في الواقع تمارس لعبة المثل الشعبي القائل: "ضربني وبكى وسبقني واشتكى".



إني هنا أمارس معها حق الرد المشروع فقط.



بينما هي تواصل مكارثية إعلامية ضد الجميع، جميع مَنْ لا يسيل لعابهم أمام "الإمتيازات" التابعة.



إنها مكارثية يمكن القول عنها: أقل مهارة وجدوى وتأثيراً من ممارسات جوزيف مكارثي ومدرسته المشؤومة، ومَنْ تابع منهجهما الى يومنا هذا، فرادى ......





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