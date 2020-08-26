على مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) إنهاء التمويل الإماراتي - الموقعون

2020/08/26 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الموقعون على مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) إنهاء التمويل الإماراتينداء من الفائزين السابقين بالجائزة ورؤساء وأعضاء لجان تحكيم وأعضاء مجلس أمناء سابقين٢-;-٦-;- آب (أغسطس) ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-مثلت الجائزة العالمية للرواية العربية منذ تأسيسها إضافة متميزة للمشهد الثقافي العربي، كما ساهمت بشكل فعال في تطوير الرواية العربية وضمان إشعاع ......





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