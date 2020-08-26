سياسي روسي : العالم يتجه نحو تعددية الاقطاب بعد ان سئم تصرفات واشنطن

2020/08/26 | 19:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد المحلل السياسي الروسي ليونيد سافين ان العالم يتحرك نحو التعددية القطبية ، حيث انه سئم التحركات الاحادية القطب والهيمنة من قبل واشنطن ، وان موسكو تتجه نحو الشرق الاوسط لأن الروس لديهم ذكريات مريرة عن الغرب.

وذكر في مقابلة ترجمتها وكالة / المعلومة/ إن ” صناع القرار الروس بدأوا يتطلعون إلى الشرق أكثر فأكثر لأننا تاريخياً واجهنا تهديدات خطيرة من الغرب “.

واضاف انه ” وخلال العشرين عاما الماضية حدثت تغيرات كثيرة من هجمات نيويورك والاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان إلى ثورات ملونة وانقلابات ومحاولات في روسيا وإيران.



يتجه العالم نحو التعددية القطبية ، وقد سئمت البشرية من هيمنة واشنطن والعمليات أحادية القطب، وتخضع كل من إيران وروسيا للعقوبات الأمريكية والطرق الناعمة والاستراتيجية لزعزعة استقرار بلدينا، ولذا فاننا الان نرى ضرورة زيادة التعاون النشط في مجالات الدفاع والأمن والتجارة والصناعة وغيرها “.

واشار الى أن “المستشارين والأشخاص المسؤولين عن سياسة الشرق الأوسط وغرب آسيا في الولايات المتحدة مرتبطون باللوبي الصهيوني المؤيد لإسرائيل.



من ناحية أخرى ، يجب ألا يكون هناك أي وهم بشأن الديمقراطيين المهتمين بالسيطرة على إيران بطرق أخرى.



كما تدير الولايات المتحدة بنشاط دعاية إعلامية وعمليات إعلامية ضد إيران.



أدانت طهران في الغالب كل الأشياء الغريبة والفوضوية في المنطقة من الاشتباكات في سوريا والعراق حتى الانفجار في ميناء بيروت وتنظيم مهربي المخدرات في أمريكا اللاتينية، ولذا يجب تحليل كل شيء على أنه استراتيجية متعددة الطبقات ولكن موحدة للولايات المتحدة ضد إيران ودول المنطقة “.



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