رسـالة بغداد إلى دمشق.. التوقيت والأهداف

2020/08/26 | 19:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الى دمشق تتجه الأنظار، وتتابع جميع الاطراف المستجد في تلك الساحة التي تنبئ بحدث جديد بحسب المراقبين للشأن الإقليمي.رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم...

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