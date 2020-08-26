الأمن العراقي يعتقل مرتكبي جريمة بشعة بحق طفلة!

2020/08/26 | 19:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء (26 آب 2020)، إلقاء القبض على شخصين اختطفا طفلة بعمر 10 سنوات، وقتلاها للمتاجرة بأعضائها في محافظة ذي قار....

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