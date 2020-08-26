الحلبوسي يبحث مع رئيس شبكة الإعلام العراقي عمل الشبكة بعيداً عن التأثيرات والضغوطات السياسية

2020/08/26 | 19:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم.وناقش اللقاء / حسب بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه / عمل الشبكة وخطة تطويرها، وضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية تمكنها من أداء دورها بشكل مستقل، بعيداً عن التأثيرات والضغوطات السياسية.وان تكون وسيلةً إعلاميةً حرةً تمثل صوت الوطن والمواطن.



واكد الحلبوسي دعم مجلس النواب لجميع الخطوات والإجراءات التي تسهم في ارتقاء أداء شبكة الإعلام العراقي وحياديتها./انتهى3

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