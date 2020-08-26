اعصار من الدرجة الرابعة يهدد السواحل الامريكية

2020/08/26 | 20:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعصار من الدرجة الرابعة يضرب ولاية لويزيانا الامريكية

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