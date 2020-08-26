الكعبي: الشركات الاميركية لم تحقق انجازاً داخل العراق رغم تعاقب الحكومات

2020/08/26 | 20:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو تحالف الفتح النائب حسن شاكر الكعبي، الاربعاء، بان امريكا غير جادة في دعم تنمية اقتصاد العراق.

وقال شاكر الكعبي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “كل الشركات الامريكية التي دخلت الى العراق لغرض العمل في مشاريع مختلفة لم تحقق اي انجاز ولم تكمل ما عليها من التزامات خاصة في قطاع الكهرباء ولسنوات طويلة مؤكدا بان العراق ابرم مع امريكا مذكرات تفاهم في عهدي المالكي والعبادي ولم يتحقق اي شي على الارض”.

واضاف، انه “حتى المذكرة التي وقعها الكاظمي في واشنطن مؤخرا اعلامية فقط متسائلا ما الذي فعله الامريكان منذ 2003 وحتى يومنا هذا في دعم تنمية اقتصاد العراق مبينا ا الكثير من الاموال العراقية هدرت ولم تحقق الشركات اي منجز على الارض”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع في زيارته الاخيرة لواشنطن مذكرة تفاهم في الاطار الاقتصادي والتجاري مع الحكومة الامريكية.



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