1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

2020/08/26 | 20:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1068 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 310836 شخصا.

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