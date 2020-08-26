2020/08/26 | 20:40 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 310836 شخصا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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