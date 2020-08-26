وزير العمل: تلكؤ أمانة بغداد والمحافظات أخّر مشروع أكشاك تشغيل العاطلين

2020/08/26 | 20:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع - نصار الحاج

حمّل وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأربعاء، أمانة بغداد والحكومات المحلية في بعض المحافظات، مسؤولية تأخير مشروع أكشاك تشغيل العاطلين عن العمل.

وقال الركابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع الأكشاك ورد في قرار لمجلس الوزراء في الحكومة السابقة، وكان يهدف لتشغيل العاطلين عن العمل"، مبيناً أن "القرار تضمن إنشاء مجمعات تسويقية تهدف إلى تشغيل الشباب العاطلين عن العمل في جميع المحافظات بلا استثناء".

وأضاف، أنه "تم تخصيص مبالغ هائلة من صندوق الحماية الاجتماعية بموجب قرار مجلس الوزراء، لكن المشروع تأخر بسبب تلكؤ أمانة بغداد وبعض المحافظات في تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع".

وأشار الركابي إلى أن "ما شهدته محافظات الفرات الأوسط والجنوب من تظاهرات واحتجاجات، تسبب أيضا في تأخير موضوع تخصيص الأراضي، فضلاً عن تلكؤ أمانة بغداد والحكومات المحلية في بعض المحافظات".

وتابع وزير العمل: "ماضون في هذا المشروع، لاسيما وأن عدد من المحافظات خصصت الأراضي اللازمة، وسنفتتح المجمعات التسويقية في كربلاء والأنبار خلال أقل من شهر"، لافتاً إلى أن "الشركة المنفذة أكملت عملها والتزامات التعاقد بموجب القرار، وسيتم الإسراع في تخصيص الأراضي لبقية المحافظات وفقا لقرار مجلس الوزراء".

وختم الركابي، بأن "المدة المقبلة القريبة ستشهد المباشرة في بناء المجمعات التسويقية بشكل سريع ومن ثم افتتاحها ليستفيد منها الشباب العاطل عن العمل وفي تحريك عجلة سوق العمل في المحافظات".

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