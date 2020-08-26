2020/08/26 | 20:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال طيارون عراقيون إن برنامج مقاتلات إف-16 باهض الثمن آخذ بالانهيار في ظل نقص عمليات الصيانة أو رداءتها بعد انسحاب الخبراء الأميركيين من قاعدة بلد الجوية، وفقا لتقرير أوردته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أحدهم نسي آله صيانة داخل محرك الطائرة".. تقارير صادمة عن برنامج أف-16 العراقي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أحدهم نسي آله صيانة داخل محرك الطائرة".. تقارير صادمة عن برنامج أف-16 العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).