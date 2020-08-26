تحالف القوى يتهم جهات مدفوعة الثمن بشن هجمة ضد وزير الدفاع

2020/08/26 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه تحالف القوى العراقية اتهاما إلى من وصفها بأبواق مدفوعة الثمن بشن هجمة “شعواء” ضد وزير الدفاع جمعة عناد.

ووفقا لوثيقة تحالف القوى فإن وزير الدفاع يعمل في منصبه وفق آلية قانونية ودستورية وضمن الإطار الاصلاحي الذي طالبت به الجماهير، لتطوير عمل المؤسسة العسكرية، وتنظيفها من الفساد والمحسوبية التي سيطرت على مفاصل عديدة من جسد الوزارة، ما أثرت سلبا على أدائها بالفترات السابقة.

وأضاف البيان أن تلك الإصلاحات لم ترق لبعض المستفيدين من الوضع السابق والباحثين عن المصالح الضيقة، فبدأت بتزييف الحقائق وبث الأكاذيب في محاولة منهم لحرف الموضوع وتحويله إلى مسميات طائفية.

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