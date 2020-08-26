الأعرجي يؤكد لرئيسة بعثة الناتو حرص العراق على استمرار عمل البعثة

2020/08/26 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي مع رئيسة بعثة حلف الناتو في العراق، اللواء جيني كارنيان، دور البعثة في البلاد والنتائج التي حققتها في محاربة الإرهاب.

الاعرجي أكد خلال اللقاء حرص الحكومة على استمرار عمل بعثة حلف الناتو في العراق وأهمية النتائج المتحققة لدعم المنظومة الأمنية والاستفادة من الخبرات الدولية في بناء القدرات والتدريب وتطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية، مشيرا إلى عزم مستشارية الأمن الوطني عقد اجتماع يضم جميع ممثلي بعثة الناتو للخروج بورقة رسمية تتضمن متطلبات المرحلة المقبلة.

بدورها أعربت رئيسة بعثة الناتو عن الاستعداد الكامل لتلبية احتياجات العراق ودعمه بجميع المجالات وفقا للمهام المحددة للبعثة.

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