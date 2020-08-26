زيدان يستمع إلى شكاوى عوائل شهداء جامع مصعب بن عمير بعد الإفراج عن المتهمين

2020/08/26 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان إلى شكاوى عوائل شهداء جامع مصعب بن عمير، وذلك بعد الإفراج عن المتهمين في الجريمة.

وشرح زيدان لعوائل الشهداء آلية العمل القضائي في مختلف درجات المحاكم ومنها محكمة التمييز الاتحادية، فيما أوضح رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي للحاضرين التفاصيل والإجراءات التي تتبع في المحاكمات وما موجود في الدعوى من وقائع وأدلة على ضوءها صدرت القرارات.

ويأتي هذا اللقاء بعد موجة غضب عارمة بين أهالي ضحايا جامع مصعب بن عمير بعد أن صدر قرار بالإفراج عن المتهمين في الجريمة التي وقعت عام ألفين وأربعة عشر وراح ضحيتها أكثر من سبعين شخصا.

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