وزير العمل يحدد أسباب تأخر مشروع ’أكشاك’ تشغيل العاطلين

2020/08/26 | 20:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاربعاء، إن مشروع المجمعات التسويقية "الاكشاك" خصصت له مبالغ "هائلة"، متهما امانة بغداد والحكومات المحلية بالتقاعس لعدم تخصيصهم الاراضي الكافية لهذا المشروع.



واضاف الركابي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (26 اب 2020)، إن "مشروع الأكشاك ورد في قرار لمجلس الوزراء في الحكومة السابقة، وكان يهدف لتشغيل العاطلين عن العمل"، مبيناً أن "القرار تضمن إنشاء مجمعات تسويقية تهدف إلى تشغيل الشباب العاطلين عن العمل في جميع المحافظات بلا استثناء".

واشار الى، أنه "تم تخصيص مبالغ هائلة من صندوق الحماية الاجتماعية بموجب قرار مجلس الوزراء، لكن المشروع تأخر بسبب تلكؤ أمانة بغداد وبعض المحافظات في تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع".

وتابع، أن "ما شهدته محافظات الفرات الأوسط والجنوب من تظاهرات واحتجاجات، تسبب أيضا في تأخير موضوع تخصيص الأراضي، فضلاً عن تلكؤ أمانة بغداد والحكومات المحلية في بعض المحافظات".

واكد الوزير بالقول، "ماضون في هذا المشروع، لاسيما وأن عدد من المحافظات خصصت الأراضي اللازمة، وسنفتتح المجمعات التسويقية في كربلاء والأنبار خلال أقل من شهر"، لافتاً إلى أن "الشركة المنفذة أكملت عملها والتزامات التعاقد بموجب القرار، وسيتم الإسراع في تخصيص الأراضي لبقية المحافظات وفقا لقرار مجلس الوزراء".

واختتم الركابي، بأن "المدة المقبلة القريبة ستشهد المباشرة في بناء المجمعات التسويقية بشكل سريع ومن ثم افتتاحها ليستفيد منها الشباب العاطل عن العمل وفي تحريك عجلة سوق العمل في المحافظات".

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