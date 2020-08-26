قال انه يمر بنقطة تحول.. الإتحاد الأوربي يعلن دعمه للعراق ماليا

2020/08/26 | 20:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن الاتحاد الأوروبي، الاربعاء، عن المساهمة بمبلغ 159 مليون يورو لدعم العراق في الاستجابة للازمات المتعددة.





وقال الاتحاد في بيان، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (26 اب 2020)، إن العراق يمر بنقطة تحول من اجل بناء نظام حوكمة شامل وخاضع للمساءلة واستعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، فوباء فايروس كورونا وانحدار أسعار النفط يدفعان بالعراق الى الحافة، مما يشكل خطرا على مكتسبات الاستقرار وايضا جهود إعادة الاعمار التي بدأت للتو.





وتابع "وتبقى ثمة أولوياتٍ مثل ضمان توفير الخدمات الأساسية، والتعليم والصحة وإيجاد فرص العمل - على وجه الخصوص للشباب – وهذا سيعزز العودة المستدامة للعوائل النازحة وإعادة بناء اقتصاد البلد بالاعتماد على قاعدة صُلبة من رأس المال البشري".

وزاد البيان "نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والأمم المتحدة اعتمادا على السياسات العراقية مثل خطة التصدي لفايروس كورونا وخطة العمل الوطني للأمن الصحي (2019-2023)، وسوف يتم المساهمة بمبلغ 159 مليون يورو فورا لدعم التصدي لفايروس كورونا على نطاق أوسع.



وهذا يشمل إعادة توجيه النشاطات القائمة اضافةً الى التمويل الجديد للاستجابة لهذه الازمة الحادة".

وبينت انه "ستخصص 35 مليون يورو للاحتياجات الإنسانية الفورية ومنها العناية الصحية والمياه والصرف الصحي، إضافة الى توفير الحماية مع منح الأولوية للشرائح الضعيفة من السكان كالأشخاص النازحين.



ويتضمن هذا زيادة التوعية ومراقبة الصحة العامة وتدريب الكوادر الصحية وتأهيل منظومات المياه والصرف الصحي وتوفير مستلزمات النظافة الصحية والمساعدات النقدية".

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